В Вашингтоне заявили, что любая приверженность к ядерному разоружению будет зависеть от Китая

«Наша поддержка Украины не ослабила наши возможности реагировать на потенциальную угрозу со стороны Китая или откуда-либо еще — она их усилила», — сказал он во время выступления в Хельсинки.

Любая приверженность США ядерному разоружению в будущем будет зависеть от Китая, заявил высокопоставленный представитель Белого дома, заверив при этом, что Вашингтон не упускает из виду Россию.

Блинкен отметил, что США «были бы готовы уважать ограничения и участвовать в режиме разоружения после 2026 года», но к тому времени ключевой переменной будет характер торговли Северной Америки с Китаем».