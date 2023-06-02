Уоллес: Украину не пригласят вступить в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе

В пятницу днём, 2 июня, глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес публично заявил, что правительству Украины не будет адресовано предложение о вступлении в НАТО на саммите организации, который состоится в литовском Вильнюсе 11 и 12 июля. Также Уоллес верит, что украинские войска способны захватить Крым до конца года.

Накануне Владимир Зеленский назвал 2023 год временем решений, призвав администрацию Североатлантического альянса предоставить Украине чёткие гарантии вступления в НАТО по итогам спецоперации.