Мне было очень страшно: папарацци подала в суд на Канье Уэста за нападение

Папарацци объявила в четверг, что она судится с американским рэпером Канье Уэстом за нападение, обвиняя его в том, что он бросил мобильный телефон на землю во время ссоры в январе в Калифорнии.

Никол Лехманик обвинила певца, теперь известного как Ye, в том, что он причинил ему «большие психические и эмоциональные страдания» во время пресс-конференции, состоявшейся в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что ссора произошла в январе возле спортивного комплекса в Вентуре на окраине Лос-Анджелеса, где играл сын Канье Уэста и его бывшей жены Ким Кардашьян.