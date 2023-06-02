Илон Маск заявил о планах по переименованию мессенджера Twitter в «X»

2 июня стало известно, что купивший 25 мая 2022 года компанию Twitter Илон Маск официально подтвердил свои намерения по переименованию данной социальной сети. По словам Маска, он хочет переименовать Twitter в "X" из-за своей любви к брендам с описательным названием, а в этом контексте буква X может означать фактически что угодно.

Также Илон Маск заверил, что после переименования Twitter в "X" он желает внедрить множество принципиально новых функций в работу мессенджера.