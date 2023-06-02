Илон Маск заявил о целях Twitter в борьбе с разжиганием ненависти

Теперь ему снова предстоит найти нового менеджера по этому направлению.

Ранее ответственный топ-менеджер Элла Ирвин подтвердила журналу Fortune в пятницу, что больше не работает в Twitter.

Предшественница Ирвин, Яэль Рот, покинула Twitter в ноябре через несколько недель после поглощения соцсети Маском, а затем раскритиковала его курс по работе с проблемным контентом.

Маск в свою очередь объявил, что будет отстаивать «абсолютную» свободу слова.

Это сразу же вызвало опасения, что Twitter замедлит свою борьбу с ненавистническими высказываниями и оскорблениями на платформе.

Несколько крупных рекламодателей приостановили свою рекламную деятельность, опасаясь негативной среды для своих брендов.

Согласно некоторым исследованиям, на платформе стало больше языка ненависти, Маск это отрицает.

На выходных было объявлено, что Twitter вышел из добровольного соглашения ЕС по борьбе с распространением ложной информации в Интернете.