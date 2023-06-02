Принц Гарри предстанет перед судом после признания в употреблении наркотиков

В своей откровенной книге «Запасной», которая была опубликована ранее в этом году, принц Гарри, среди прочего, также говорил о злоупотреблении наркотиками в прошлом.

Это признание теперь становится официальным делом: как сообщает Daily Mail, правительство США теперь должно высказаться по этому поводу в суде.

Чиновники миграционной службы также ответят на вопросы о подаче заявления на визу 38-летним британцем после такого признания.

Судя по всему, Фонд «Наследие», консервативный аналитический центр из Вашингтона, подает в суд на правительство с требованием обнародовать иммиграционные документы Гарри.