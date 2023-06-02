Песков оценил отказ суда снять статус иноагента с Галкина, Варламова и Слепакова

В пятницу, 2 июня, глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков дал оценку постановлению Замоскворецкого суда Москвы, который сегодня отклонил иски Максима Галкина, Семёна Слепакова и Ильи Варламова к Министерству юстиции России. В исках артисты требовали, чтобы ведомство сняло с них статус физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

По мнению Пескова, российские чиновники неоднократно обсуждали проблематику совершенствования законопроекта об иноагентах, однако комментировать сегодняшнее решение Замоскворецкого суда он не уполномочен.