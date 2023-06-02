Буланова сочеталась узами брака с Рудневым, который моложе певицы на 19 лет

Третим мужем Татьяны Булановой стал бизнесмен Валерий Руднев, который моложе певицы на 19 лет.

Расписались возлюбленные в ЗАГСе Питера 2 июня.

Приятельница исполнительницы рассказала о празднике в соцсетях.

54-летняя Буланова и 35-летний Руднев встречаются 3 года, а предложение руки и сердца было сделано в конце осени прошлого года.

Валерий преподнес Татьяне ресторан, названный в ее честь стоимостью в 50 000 000 российских рублей.