Буланова сочеталась узами брака с Рудневым, который моложе певицы на 19 лет

Третим мужем Татьяны Булановой стал бизнесмен Валерий Руднев, который моложе певицы на 19 лет.
Расписались возлюбленные в ЗАГСе Питера 2 июня.
Приятельница исполнительницы рассказала о празднике в соцсетях.
54-летняя Буланова и 35-летний Руднев встречаются 3 года, а предложение руки и сердца было сделано в конце осени прошлого года.
Валерий преподнес Татьяне ресторан, названный в ее честь стоимостью в 50 000 000 российских рублей.
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