Инстасамка заявила, что хочет сотрудничать с Лолитой и Asti

Дарья Зотеева (Инстасамка) дала интервью изданию Zhara, в ходе которого назвала имена звезд, с которыми хотела бы сотрудничать даже бесплатно.

Артистка заявила, что ей было бы интересно работать с Лолитой Милявской. Молодая исполнительница считает старшую коллегу "большим молодцом".

Рэп-исполнительница хотела бы сотрудничать и с Анной Asti, назвав ту "потрясающим проектом", посредством которого зарабатываются огромные деньги. Инстасамка подчеркнула, что Асти "сделала себя сама", что вызывает у нее большое уважение.



Зотеева призналась, что слушает только зарубежных артистов, чтобы "не портить себе ауру".

В конце весны артистка дала обещание руководителю Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной изменить слова собственных композиций, чтобы в них не было пропаганды разврата и нецензурной брани.