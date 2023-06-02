Мать Кафельниковой осталась без денег и ей нечем платить за жилье на Бали

Родительница известной российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова призналась в соцсетях на отсутствие денег, из-за чего она не может оплатить жилплощадь за границей.

Экс-супруга теннисиста Евгения Кафельникова в течение года пребывает на Бали в арендованном жилье в сельской местности.

1,5 месяца женщине нечем оплачивать жилье, но ни наследница, ни ее муж не помогают ей в этом.

Владелица жилплощади намекает своей квартирантке, что пора платить по счетам, но у Марии денег нет.