Мизулина обратилась в генпрокуратуру РФ с требованием проверить Швец на предмет пропаганды ЛГБТ

16:44 2023-06-02

Глава Лиги безопасного интернета катерина Мизулина обратилась в генпрокуратуру РФ с требованием проверить 22-летнюю исполнительницу Алену Швец на предмет пропаганды однополых отношений.

Екатерина Мизулина направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием проверить композиции 22-летней певицы Алены Швец относительно пропаганды ЛГБТ, употребления спиртного и использования бранных слов.

Текст своего послания руководитель Лиги безопасного интернета разместила с собственном Телеграм-канале.

Ранее Мизулина призывала главу СК РФ Александра Бастрыкина привлечь к ответственности блогера Андрея Петрова.

Екатерина подчеркнула, что тот занимается противоправными действиями.

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