Мизулина обратилась в генпрокуратуру РФ с требованием проверить Швец на предмет пропаганды ЛГБТ

Екатерина Мизулина направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием проверить композиции 22-летней певицы Алены Швец относительно пропаганды ЛГБТ, употребления спиртного и использования бранных слов.
Текст своего послания руководитель Лиги безопасного интернета разместила с собственном Телеграм-канале.
Ранее Мизулина призывала главу СК РФ Александра Бастрыкина привлечь к ответственности блогера Андрея Петрова.
Екатерина подчеркнула, что тот занимается противоправными действиями.
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