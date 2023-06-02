Разин сообщил, что на него готовится покушение, а Шатунова и Кузнецова убили

Бывший продюсер культового музыкального коллектива "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что его хотели убить.
Этой информацией деятель музыкальной индустрии поделился на своем Ютуб-канале. Разин рассказал, что написал заявление в полицию на территории Турции, расследование уже запущено и даже задержан один человек по делу, которого допрашивает следователь.
По словам продюсера, арестованный уже приобретал оружие, из которого планировал стрелять.
Разин утверждает, что его хотят устранить из-за тура, посвященного его 60-летию, который должен вот-вот состоятся.
Он утверждает, что Юрий Шатунов и композитор группы Сергей Кузнецов убиты теми же людьми.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__