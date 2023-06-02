Смольнинов признался, что был излишне эмоционален, оценивая СВО

Актер Артур Смольянинов покинул Россию с началом частичной мобилизации.

Пребывая за границей, он не раз критиковал российские власти относительно проведения СВО в Украине, земляков.

Смольянинов признал, что был излишне эмоционален, когда высказывался относительно действий России в Украине и нужно было выбирать выражения, но заметил, что смысл его высказываний всем понятен.

Напомним, что в РФ остались сыновья артиста от коллеги Дарьи Мельниковой, с которой он развелся в прошлом году. Известно, что актриса испытывает проблемы с деньгами. Остается непонятным помогает ли отец содержать наследников.

Мать Смольянинова Мария сообщила, что живет на пенсию в 20 000 российских рублей, а сын ей не помогает.