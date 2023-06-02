РИАН: слухи о госпитализации Михалкова не соответствуют действительности

Вечером пятницы, 2 июня, журналисты информагентства "РИА Новости" связались с представителями пресс-службы Никиты Михалкова, поинтересовавшись, действительно ли российского кинорежиссёра экстренно положили в одну из московских больниц. В пресс-службе Михалкова отметили, что данная информация является ложная.

Характерно, что ранее в тот же день некоторые крупные новостные Telegram-каналы начали публиковать сведения о госпитализации Никиты Михалкова, не приводя никаких доказательств этим данным.