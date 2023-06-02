Майданов высказался относительно отказа суда Галкину снять с него статус иноагента

Денис Майданов оценил решение Замоскворецкого суда российской столицы по делу пародиста Максима Галкина.

Майданов убежден, что известные личности ответственны за то, что говорят. Также музыкант не сомневается в том, что люди, раскаявшиеся в содеянном, должны получить шанс избавиться от "позорного звания".

Своей позицией по поводу политик поделился в интервью изданию "АиФ".

Известно, что Галкину отказано в снятии статуса иностранного агента, которым его "наградил" Минюст РФ. Защита не доказала тот факт, что комика не финансировали иностранцы.