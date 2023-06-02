Майданов высказался относительно отказа суда Галкину снять с него статус иноагента

17:53 2023-06-02

Депутат Госдумы и исполнитель Денис Майданов прокомментировал отказ суда снять с юмориста Максима Галкина статус иностранного агента России.

Денис Майданов оценил решение Замоскворецкого суда российской столицы по делу пародиста Максима Галкина.

Майданов убежден, что известные личности ответственны за то, что говорят. Также музыкант не сомневается в том, что люди, раскаявшиеся в содеянном, должны получить шанс  избавиться от "позорного звания".

Своей позицией по поводу политик поделился в интервью изданию "АиФ".

Известно, что Галкину отказано в снятии статуса иностранного агента, которым его "наградил" Минюст РФ. Защита не доказала тот факт, что комика не финансировали иностранцы.

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