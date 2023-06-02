FT: глава ЦРУ Бернс в мае посетил Пекин, проведя переговоры с разведкой Китая

2 июня журналисты международной газеты The Financial Times со ссылкой на инсайдеров рассказали, что в нынешнем месяце лидер Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Уильям Бернс побывал в Пекине, поговорив с китайскими коллегами. По данным FT, Бернс заявил представителям разведки Китая, что считает важным контакты между спецслужбами США и КНР.

Информаторы Financial Times подчёркивают, что американский президент Джо Байден доверяет самые деликатные миссии Ульяму Бернсу, полагаясь на его опыт в качестве переговорщика и разведчика.