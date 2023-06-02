Bloomberg: Сунак пытается тайно восстановить отношения Британии с Китаем

Журналисты американской газеты Bloomberg пишут, что британский премьер-министр Риши Сунак отправил главу Минторговли Великобритании в Гонконг, где представители Лондона и Пекина обсудили разногласия друг с другом без присутствия журналистов. Предполагается, что в ближайшие месяцы Китай посетит глава британского МИДа Джеймс Клеверли, а сам Сунак от поездки в КНР пока отказывается.

В то же время аналитики Bloomberg пишут, что китайское правительство хотело бы провести переговоры на своей территории с высокопоставленными британскими политиками, занятыми в сфере экономики, а не иностранных дел.