Брутян показала сына от Прилучного, выложив фото в Сеть

18:22 2023-06-02

Актриса Зепюр Брутян показала сына от своего мужа и коллеги Павла Прилучного, выложив соответствующий снимок в социальных сетях.

Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян в апреле этого года родила первенца, которого назвали Микаэлем.

В собственном блоге актриса делится с подписчиками опытом материнства и публикует снимки и видео малыша.

На этот раз артистка продемонстрировала, как кормит маленького сына. В ролике Брутян показала, как дает Микаэлю бутылочку с молоком, держа на руках.

Зепюр отметила, что этот год - самый важный для нее. Знаменитость призвала соотечественников беречь своих детей и любить их как можно сильнее.

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