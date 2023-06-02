Королева потратила 700 000 рублей на празднование своего юбилея

В конце мая Наташа Королева отпраздновала свое 50-летие.

На свой праздник певица потратила 700 000 российских рублей. Исполнительница пригласила аниматоров для вечеринки в стиле "Маленькой страны".

Большая часть денег была потрачена на угощение в виде разных блюд, горячительных напитков и торта (в районе 400 000 рублей).

О сумме, потраченной на юбилей, рассказала организатор подобных событий Виктория Вишня-Самохина в беседе с Телеграм-каналу "Звездач".

Ранее исполнительница композиции "Желтые тюльпаны" певица рассказала, как ей удается сохранять такой крепкий брак с Сергеем Глушко. Оказывается, она постоянного обнимается с мужем, что считает очень полезной традицией.