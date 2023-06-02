Deadline: Гленн Фарр умер в возрасте 77 лет после борьбы с опухолью мозга

Новостной портал Deadline уведомляет, что 2 июня монтажёр фильмов и сериалов Гленн Фарр умер в результате последствий опухоли головного мозга. Фарр прославился, став лауреатом кинопремии Оскар в 1984 году, получив награду за работу над фильмом "Парни что надо" Филипа Кауфмана.

Дополнительную известно Гленну Фарру принесло участие в таких проектах, как сериал "Менталист", а также фильмах "Ничего общего" и "Настоящие мужчины".