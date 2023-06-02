Глеб Панфилов перестал разговаривать и не может двигаться

Режиссеру Глебу Панфилову становится все хуже и хуже, хотя он все время находится в больнице.

Кинодеятель уже не разговаривает и не может передвигаться без посторонней помощи.

Медики отчаянно сражаются за жизнь Панфилова в институте им. Склифосовского. 89-летний вдовец актрисы Инны Чуриковой пребывает в очень тяжелом состоянии.

Глава театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил, что о выздоровлении режиссера пока речь даже не ведется.

Близкие знаменитого пациента напуганы тем, что родственник потерял интерес к жизни после кончины любимой жены.

11 мая он угодил в учреждение здравоохранения, где ему был поставлен неутешительный диагноз - геморрагический инсульт.