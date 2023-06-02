Бочкарева родила третьего наследника, наконец назвав его пол и имя

Актриса Наталья Бочкарева дала интервью в рамках телепроекта "Жизнь и судьба" на канале "Россия 1", в ходе которого назвала пол своего третьего наследника.

Оказывается, у звезды сериала "Счастливы вместе" родился сын, а имя ему дали Александр.

О рождении ребенка Бочкарева сообщила в своем микроблоге в апреле, но ни пол, ни тем более имя новорожденного 42-летняя мать озвучивать не стала.

Наталья объяснила, почему дала наследнику несовременное имя.

Артитска просила в храме Александра Свирского подарить ей малыша, приложившись к мощам святого, в честь которого и назвала сына.