Актриса Галь Гадот призналась, что страдает от синдрома самозванца

Голливудская красавица Галь Гадот рассказала, что у нее есть серьезные психологические комплексы. Они вызывают у нее сильную тревогу, когда она боится, что ее работа не понравится.

По словам актрисы, она страдает от синдрома самозванца. Несмотря на успешную карьеру, она до сих пор мучается от неуверенности в себе.

Галь испытывает постоянную обеспокоенность тем, понравится ли ее работа или нет. Об этом она разговаривала с Фрэнсисом Фордом Копполой, который сознался в похожих проблемах.