Александр Головин собрался жениться на Александре Поповой

Актер Александр Головин, известный зрителю по сериалу Кадетство, собирается распрощаться со своей холостяцкой жизнью. 34-летний Александр сделал брачное предложение своей тезке Александре Поповой.

Девушка также профессиональная актриса, известная по фильму Регби. О своем романе пара не распространялась в СМИ, поэтому для многих поклонников обручение Головина и Поповой оказалось сюрпризом.

Пара познакомилась на съемках документального фильма о футболистах. Впервые публично они показались в 2022 году, когда пришли на эфир передачи Звезды сошлись.