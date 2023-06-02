Александр Головин собрался жениться на Александре Поповой

19:24 2023-06-02

Актер Александр Головин сделал предложение своей девушке актрисе Александре Поповой.

Актер Александр Головин, известный зрителю по сериалу Кадетство, собирается распрощаться со своей холостяцкой жизнью. 34-летний Александр сделал брачное предложение своей тезке Александре Поповой.

Девушка также профессиональная актриса, известная по фильму Регби. О своем романе пара не распространялась в СМИ, поэтому для многих поклонников обручение Головина и Поповой оказалось сюрпризом.

Пара познакомилась на съемках документального фильма о футболистах. Впервые публично они показались в  2022 году, когда пришли на эфир передачи Звезды сошлись.

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