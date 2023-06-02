Вайкуле заявила, что мечтает спеть дуэтом с Пугачевой

Лайма Вайкуле призналась, что надеется выступить дуэтом с Аллой Пугачевой.

Дружат артистки много лет, но им ни разу не доводилось выходить на сцену вместе. Вайкуле сожалеет о том, что ее приятельница не исполняет свой репертуар уже в течение 15 лет.

Вайкуле рассказала, что Пугачева не хочет петь, а прибалтийская артистка не теряет надежды, что та запоет.

Знаменитость отметила, что никогда не рвалась петь дуэтом с другими знаменитостями. Все решения по поводу принимались внезапно.