Таллула Уиллись рассказала, что ее отец Брюс Уиллис не всегда ее узнает

Таллула, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур сказала, что сначала не придавала значения странностям в поведении отца. Она их связывала с рождением младших детей.

Но потом стало ясно, что у Брюса Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию. Из-за болезни ему иногда сложно говорить, читать, писать и даже понимать речь.

Теперь Таллула и сестры стараются больше времени проводить с отцом. Девушка призналась, что он не всегда узнает ее при встрече.