Ярмольник убежден, что СВО закончится летом 2023 года

69-летний актер и продюсер Леонид Ярмольник признался, что не может жить обычной жизнью. Причина - СВО в Украине.

Звезда экрана обозначил для себя срок окончания СВО, и это лето. В это время большую радость знаменитости приносят лишь двое маленьких внуков – Петр и Павел, с которыми он готов находится постоянно.

Ради малышей дед отказывается даже от предложений по работе.

Ярмольник утверждает, что никогда не планирует отпуск на лето. У актеров - отдых любой нерабочий день. Артист может быть свободен как одни сутки, так и пять к ряду.