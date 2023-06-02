Земфира заявила, что никогда не получала французского гражданства

Земфира официально опровергла появившуюся накануне информацию о том, что она стала гражданкой Франции. Певица категорично высказалась, что у нее нет и не будет другого гражданства кроме российского.

Информация о французском паспорте Земфиры появилась накануне в Телеграм-канале Шот. Опровержение певица сделала на своей страничке в соцсетях.

Ранее Земфира была признана иноагентом в России после того, как выступила с критикой СВО. Сейчас она постоянно проживает во Франции.