Лидия Грибова, известная по сериалу Братаны, умерла через 2 часа после того, как отказалась ехать в больницу

Актриса Лидия Грибова, сыгравшая в таких лентах, как "Кремлевские курсанты", "Братаны" и других, скончалась в российской столице после отказа ехать в больницу.

91-летней звезды экрана не стало спустя 2 часа, как уехала бригада скорой помощи, о чем информирует "Регнум".

По имеющимся данным, у Грибовой была ишемия головного мозга и другие хронические заболеваниям.

Плохо знаменитости стало 29 мая, после чего она вызвала скорую. Медики настаивали на госпитализации, но пожилая женщина наотрез отказалась.

Стражи порядка проводят проверку по факту кончины Грибовой, собираясь допросить врачей, прибывших на вызов.