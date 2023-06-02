Из-за проливных дождей в Японии эвакуируют сотни тысяч человек

Очаг циклона, ранее классифицированного как тайфун, обрушился на американский остров Гуам в конце мая, в пятницу он находился в Тихом океане к юго-западу от Японии.

Движение высокоскоростных поездов (синкансэн) между Токио и Нагоей было приостановлено, сообщила на своем сайте железнодорожная компания JR Central.

А в пятницу в стране было отменено более 260 рейсов.

Ученые говорят, что глобальное потепление увеличивает риск сильных дождей в Японии, поскольку теплые воздушные массы несут больше пара.