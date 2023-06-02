В России запретили водить автомобиль с шипованными шинами летом

Пресс-служба правительства России уведомляет, что новым постановлением запрещается использование автомобилей с шипованными шинами в период с июня по август включительно. Кроме того, эксплуатация машины запрещается в случае, если зимние шины установлены не на все её колёса.

В тексте постановления российского правительства утверждается, что оно вступит в законную силу начиная с 1 сентября 2023 года, а применение автомобилей с шинами, на которых присутствуют шипы, в летний период отныне будет подпадать под список "неисправностей и условий", запрещающих эксплуатировать транспортное средство.