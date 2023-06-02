США: Fitch сохраняет негативную оценку рейтинга AAA, несмотря на долговое соглашение

«Хотя выход из тупиковой ситуации в отношении лимита долга США позволяет правительству выполнять свои обязательства, Fitch продолжает свой мониторинг, указывая на то, что оно изучает все последствия последнего эпизода кризиса и перспективы среднесрочной траектории бюджета и долга», — уточняет агентство в пресс-релизе.

Fitch уточняет, что намерено снять негативные прогнозы с рейтинга США +AAA+ в 3-м квартале 2023 года, полагая, что согласованность и достоверность политики, а также бюджетные и среднесрочные долг будет ключевым фактором в оценке.