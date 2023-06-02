Авиакомпания Swiss ищет бортпроводников с помощью приложения знакомств Tinder

В приложении размещена реклама авиаперевозчика, в которой говорится о возможности стюардов и стюардесс найти себе пару в разных странах мира.

Свайп рекламного объявления вправо открывает сайт, на котором размещены вакансии авиакомпании.

По словам пресс-секретарь Swiss Сильвии Эксер-Кун, использование Tinder позволяет авиакомпании охватить целевую аудиторию молодежи.

До конца года компания хочет принять на работу тысячу новых бортпроводников, поскольку количество авиарейсов вернулось к допандемийному уровню.