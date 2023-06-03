США предостерегают Китай от нападения на Тайвань

«Конфликт в Тайваньском проливе был бы разрушительным», — сказал Остин в субботу на ежегодной конференции по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

Такая эскалация повлияет на мировую экономику «таким образом, который мы не можем себе представить».

Ввиду угрозы, исходящей от Китая, и его спорных территориальных претензий, особенно в Южно-Китайском море, министр обороны США подчеркнул растущее сотрудничество США в области безопасности со странами региона.

Соединенные Штаты выступали за «свободный, открытый и безопасный Индо-Тихоокеанский регион» со свободой судоходства и полетов для всех стран.