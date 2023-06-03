Большой пожар в многоэтажном жилом доме в Риме: один человек погиб

По данным итальянской пожарной охраны, в ходе спасательных работ на лестничной клетке жилого дома был обнаружен труп человека.
Также были спасены девять раненых, двое из которых получили тяжелые ожоги. Их доставили в ближайшую больницу.
По данным пожарной службы, пожар вспыхнул днем в здании в районе Колли Аньене на северо-востоке итальянской столицы.
В пожарной части сообщили, что в здании ведутся ремонтные работы и возгорание произошло на строительных лесах.
Пламя охватило семь из восьми этажей дома.