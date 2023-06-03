К 2050 году более 800 миллионов человек будут страдать от болей в спине

В 2050 году более 800 миллионов человек в мире будут страдать от того, что называют «болями в спине», то есть ишиаса и люмбаго.

Таков вывод австралийского исследования, недавно опубликованного в Lancet Rheumatology.

Исследователи из Сиднейского университета (Австралия) проанализировали более чем 30-летние данные когорты «Глобальное бремя болезней» (GBD) 2021 года из 204 стран.

Согласно их прогнозам и моделям, 834 миллиона человек будут страдать от болей в пояснице в 2050 году, что более чем на 30% больше, чем число случаев, зарегистрированных в 2020 году, 619 миллионов.