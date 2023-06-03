Быстрые мутации вируса птичьего гриппа беспокоят исследователей

Хотя риск для человека остается низким, растущее число случаев заболевания, в том числе среди млекопитающих, считается поводом для беспокойства.

С момента своего появления в 1996 г. вирус птичьего гриппа H5N1 вызывал преимущественно сезонные эпизоотии.

Но «что-то произошло в середине 2021 года, что сделало его гораздо более заразным», отметил Ричард Уэбби, вирусолог и директор Исследовательского центра патологии птиц Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С тех пор эпизоотии стали ежегодными, распространились на новые районы и стали синонимом массовой гибели диких птиц и убоя десятков миллионов домашних птиц.