Быстрые мутации вируса птичьего гриппа беспокоят исследователей

09:31 2023-06-03

Эксперты предупреждают, что вирус H5N1, вызвавший рекордную вспышку птичьего гриппа во всем мире, быстро мутирует, многие страны призывают вакцинировать домашнюю птицу.

Хотя риск для человека остается низким, растущее число случаев заболевания, в том числе среди млекопитающих, считается поводом для беспокойства.

С момента своего появления в 1996 г. вирус птичьего гриппа H5N1 вызывал преимущественно сезонные эпизоотии.

Но «что-то произошло в середине 2021 года, что сделало его гораздо более заразным», отметил Ричард Уэбби, вирусолог и директор Исследовательского центра патологии птиц Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С тех пор эпизоотии стали ежегодными, распространились на новые районы и стали синонимом массовой гибели диких птиц и убоя десятков миллионов домашних птиц.