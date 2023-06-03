Эрдоган принесет присягу в эту субботу, прежде чем объявить о новом составе правительства

Иннаугурация запланирована на 14:00 (по местному времени) в здании парламента, затем глава государства отправится медитировать в мавзолей основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка перед протокольными церемониями и большим ужином.

По сообщениям турецких СМИ, в церемонии примут участие двадцать глав государств и сорок пять министров иностранных дел.

Среди них президент Азербайджана Ильхам Алиев, близкий соратник Эрдогана, и премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Катара Мохаммед бин Абдеррахман Аль-Тани, которые одними из первых поздравили его с переизбранием.