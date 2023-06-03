Иран заявил о новом военно-морском союзе с Саудовской Аравией

«Скоро мы станем свидетелями освобождения нашего района от посторонних сил. Жители региона будут играть доминирующую роль в обеспечении безопасности, направляя своих солдат», — заявил командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани, которого в субботу цитирует информационное агентство Fars.

После мартовских военно-морских учений с Россией и Китаем офицеры Исламской Республики уже заявили, что включат в союз другие государства.

Перед лицом международных санкций Иран расширил свое партнерство с Россией и Китаем.