Калифорния собирается заставить социальные сети платить новостным СМИ

Принятый подавляющим большинством голосов в четверг, законопроект, представленный избранными депутатами предназначенный для поддержки местной журналистики, в настоящее время рассматривается в Сенате штата.

Названный «Калифорнийским законом о сохранении журналистики», он устанавливает несколько критериев, которые ограничивают его применение небольшим количеством влиятельных платформ, включая Facebook и Instagram.

Документ предусматривает арбитражный механизм, который будет определять процент дохода от рекламы, генерируемого социальной сетью, который будет выплачиваться производителям онлайн-журналистского контента.