США, Япония и Южная Корея улучшат обмен информацией о северокорейских ракетах

Три стороны «признали усилия по активизации механизма обмена информацией для обмена данными в режиме реального времени», чтобы «улучшить способность каждой страны обнаруживать и оценивать ракеты, запущенные Северной Кореей», говорится в сообщении.

Это заявление следует за заявлением Пхеньяна о прерванном запуске военного спутника.

В среду Северная Корея попыталась запустить «военный разведывательный спутник», но он упал в море из-за неисправности ракеты, сообщало северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК.