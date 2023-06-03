Одна из крупнейших аквапонных ферм в Европе открылась во Франции

В мегаполисе Бордо Nouvelles Fermes только что открыла вторую теплицу с акаквапоникой.
Концепция сочетает аквакультуру и гидропонику для питания корней растений экскрементами рыб.
«Это многотысячелетний метод ведения сельского хозяйства, который мы пытаемся привести в соответствие с современными требованиями», — объяснил Томас Буассери, соучредитель Nouvelles Fermes.
После первой экспериментальной теплицы площадью 1000 м² в Лормонте, теплица Мериньяка занимает площадь 5000 м², что делает ее одной из крупнейших в Европе.
«Одетта» будет производить 60 тонн свежей продукции и 12 тонн радужной форели в год без использования синтетических удобрений или антибиотиков.
Продукты обеспечат потребности в супермаркетах и ресторанах мегаполиса.
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