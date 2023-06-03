Огородник со стажем объяснил причины появления красных пятен на смородине и рассказал, что делать

Разберемся подробнее с обеими причинами. Красные вздутые пятна появляются, когда на смородине поселилась галловая тля.

Она может быть очень опасна, если ничего не делать, быстро уничтожит весь урожай.

При первых признаках ее появления, а лучше заранее в качестве профилактики, надо провести обработку инсектицидами.

Чтобы своевременно выявить паразита, осматривайте кустарник регулярно.

Инсектициды приобретаются в специальных магазинах. Можно также воспользоваться народными средствами.

Еще одни простой способ: промыть обратную сторону листа сильной тонкой струей воды из садового шланга. Тогда большая часть тли будет смыта.

Изменение окраса листьев может также указывать на развитие грибковой инфекции - антракноза. На растении можно заметить мелкие красные точки.

Портятся не только листья, но и ягоды. На них просматриваются светлые бурые крапинки с красным ободком.

Помощь окажет специальный препарат, предназначенный для борьбы с антракнозом. Купить можно в садоводческом магазине. Обработка проводится путем опрыскивания.