Гемпель: позиция Британии по вопросу Крыма является подлой

15:20 2023-06-03

Представитель парламента Крыма Юрий Гемпель утверждает, что британское правительство избрало подлую позицию в отношении данного полуострова.

По мнению Гемпеля, представители истеблишмента Великобритании ведут себя подло, поддерживая попытки вооружённых сил Украины вернуть Крым под контроль Киева военными методами, поскольку таким образом администрация Лондона выказывает неуважение к добровольному выбору населения данного региона.

Юрий Гемпель напоминает, что в марте 2014 года жители крымского полуострова проголосовали за его присоединение к России, и покушение на их право жить в составе РФ являются нападками на российский суверенитет и принципы демократии.