По мнению Гемпеля, представители истеблишмента Великобритании ведут себя подло, поддерживая попытки вооружённых сил Украины вернуть Крым под контроль Киева военными методами, поскольку таким образом администрация Лондона выказывает неуважение к добровольному выбору населения данного региона.

Юрий Гемпель напоминает, что в марте 2014 года жители крымского полуострова проголосовали за его присоединение к России, и покушение на их право жить в составе РФ являются нападками на российский суверенитет и принципы демократии.