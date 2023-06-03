Песков: Россия не аккредитует журналистов из недружественных стран на ПМЭФ

3 июня глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков сообщил, что правительство России не намерено выдавать аккредитацию представителям СМИ из недружественных государств, которые хотят поприсутствовать на Петербуржском международном экономическом форуме. По словам Пескова, интерес к данному мероприятию сохраняется на высоком уровне, и журналисты из дружественных Москве стран будут на нём работать.

Известно, что ПМЭФ-2023 должен состояться в Санкт-Петербурге на платформе выставочного центра "Экспофорум" с 14 по 17 июня включительно.