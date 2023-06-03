Риттер: Путин зарабатывает миллиарды для России несмотря на санкции Запада

Вечером 3 июня новостное агентство Judging Freedom взяли интервью у экс-разведчика морской пехоты США Скотта Риттера, который публично заявил, что западные экономические рестрикции в отношении Москвы не мешают Владимиру Путину зарабатывать миллиарды долларов для России, поскольку ушедшие из данной страны компании Запада были успешно заменены на китайские и индийские.

Также Риттер считает, что для Китая сейчас настал настоящий "звёздный час", поскольку инвесторы из КНР могут вкладывать многомиллионные суммы в российскую экономику, что выгодно как Москве, так и Пекину.