Россия готова возобновить ДСНВ при условии, что США изменят враждебную позицию

Российские агентства цитируют заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, который заявил, что обязательным условием возврата к полноценно функционирующему договору является отказ США от «принципиально враждебного отношения к России».

В феврале Россия приостановила совместную с США программу централизованного контроля над ядерным оружием.

Речь о договоре, который ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые США и Россия могут развернуть, а также количество ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их транспортировки.