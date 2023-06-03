Рестораны Ксении Собчак принесли ей большие убытки

Ксения Собчак, будучи успешной журналисткой, по всей вероятности, не сумела построить прибыльную бизнес-империю в ресторанной сфере, сообщает СтарХит.

Как уточняет издание, за 2022-й год предприятия общественного питания, куда она вкладывалась, понесли убытки, которые оцениваются почти в 20 миллионов рублей.

В частности, Ксения открыла бистро здорового питания SHE На Большой Никитской улице вместе с предпринимателем Борисом Зарьковым. Доли у владельцев при этом равные.

Главная особенность заведения в том, что его меню были созданы искусственным интеллектом. Но помочь с прибылью, тем не менее, он не смог: за 2022 год убытки заведения составили не менее 253 тысячи российских рублей.

Столичный ресторан «Фиш» оказался в минусе на 19,6 миллиона российских рублей. Но доля Собчак в нем составляет лишь 5 процентов. Простые подсчеты показывают, что телеведущая потеряла примерно 1 миллион 125 тысяч российских рублей.