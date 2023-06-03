Нутрициолог Стрельников рассказал, в чем польза чеснока для организма

При регулярном употреблении чеснока нормализуется работа сердечно-сосудистой системы, а также укрепляется иммунитет.
В составе чеснока есть калий, медь, фосфор, а также витамины В6, С и ферменты. Эти вещества улучшают кровообращение.
Благодаря наличию адицина, которые придает чесноку особый запах и вкус, разжижается кровь, снижается риск образования тромбов.
Но употребление чеснока может быть опасным для людей, страдающих заболеваниями, которые связаны с нарушением свертываемости крови.
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