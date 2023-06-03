Ордов: доллара обесценится через 3-5 лет из-за дефолта в США

По его мнению, это произойдет при наличии политической воли у государств, которые сегодня работают на американскую экономику.

Экономист считает, что отказ от доллара как от мировой валюты – это вопрос времени. Данному процессу будут способствовать действия России, Китая, Индии.

Ордов утверждает, что ранее американцам удавалось обесценить свой госдолг за счет инфляции. Но если они попытаются повторить этот сценарий, доллар обесценится еще быстрее.

В случае инфляции на уровне 20% через 20-30 лет останется всего 10% от номинальной стоимости долга, но погасить его будет очень сложно.